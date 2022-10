AJM/FC Porto conquista supertaça de voleibol feminino

A Academia José Moreira / Futebol Clube do Porto conquistou ontem o primeiro troféu da época 2022/2023 no voleibol português feminino.

Na Supertaça realizada em Santo Tirso a formação portista mediu forças com o Leixões Sc e veio a vencer por 3-2, pelo parciais de 25-21, 24-26, 16-25, 32-30 e 15-12.

De referir que a equipa vencedora conta, há já alguns anos com o madeirense Diogo Fernandes que ocupa o cargo de treinador adjuntos.

A AJM/FC Porto, campeã nacional, conquistou a sua quarta Supertaça feminina de voleibol, consecutiva, igualando o Leixões no segundo lugar do palmarés da competição, e ficando agora a dois títulos do recordista Castêlo da Maia, que conta com seis troféus.