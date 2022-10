PJ faz buscas na empresa que mede audiências televisivas

A Polícia Judiciária (PJ) esteve, esta manhã, a fazer buscas na sede da GFK, a empresa que mede as audiências televisivas em Portugal, além de outros estudos de mercado.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Público.

Em causa estão suspeitas de adulteração dos resultados das audiências, que têm consequências directas no mercado publicitário.

Segundo o Correio da Manhã, o processo deu-se devido a uma denúncia anónima que indicava que as audiências de alguns canais "seriam inflacionadas a troco de contrapartidas".

O Público refere que já em Junho de 2021, o semanário 'Tal & Qual' deu conta de uma investigação do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) sobre alegada “adulteração de audiências televisivas a favor da SIC”.

Em Julho deste ano, o semanário 'Nascer do Sol' voltou a noticiar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmava a existência de um inquérito e "que o MP já tinha até solicitado às três operadoras (Altice, Nos e Vodafone) dados sobre as audiências registadas no cabo".

O Correio da Manhã apurou que a denúncia referia que a medição das audiências podia ser adulterada nas boxes.

Caso venha a confirmar-se, "estaria em causa um crime de corrupção passiva, por parte da GFK, e de corrupção activa de quem pagaria para que as audiências fossem inflacionadas", explica.