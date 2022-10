Comandante da Zona Militar da Madeira reitera apoio do Exército à Região

O Comandante da Zona Militar da Madeira reiterou, esta manhã, a disponibilidade do Exército em apoiar o arquipélago da Madeira e os seus cidadãos.

“O Exército continua e continuará sempre a ver a ilha da Madeira como uma prioridade, e isso é efectivo naquilo que são o reforço das suas capacidades e nas prioridades do Exército” para o arquipélago, afirmou o Brigadeiro-General Luís Monsanto, em declarações aos jornalistas, após a audiência com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Para mim é um gosto e um prazer estar aqui na ilha e comandar estes homens e mulheres que servem a Zona Militar da Madeira”, concluiu.

Nesta audiência, o presidente do Parlamento madeirense desejou ao Brigadeiro-General Luís Monsanto as maiores felicidades no desempenho das funções, assim como manifestou toda a disponibilidade para a colaboração institucional.