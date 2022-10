Trabalhadores da ARM agendam plenário para início de Novembro

A comissão sindical e a Direcção do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente saúdam os trabalhadores da ARM que "de forma corajosa e determinada" participaram na greve, nos dias 6 e 7 de Outubro, assim como os que aderiram à greve ao trabalho extraordinário aos fins de semana e feriados e os que asseguraram os serviços mínimos.

Através de uma nota de imprensa, refere que "foi possível afirmar de uma forma clara e objectiva a unidade dos trabalhadores na luta pela reivindicação da valorização dos salários e pelo fim de todas as discriminações na ARM".

Por fim saudou a decisão dos trabalhadores em esperar até ao final do corrente mês para que hajam respostas concretas e positivas por parte da ARM e do Governo Regional, assim como de continuar a luta, agendando plenário no início de Novembro e recorrendo à greve se a situação se mantiver.