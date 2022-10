Câmara de Machico "repudia farsante acusação" da ARM

A Câmara Municipal de Machico emitiu uma nota de imprensa a "repudiar veementemente a farsante acusação da ARM tentando transferir para este Município as consequências da sua própria incapacidade e incompetência no que à falta de recolha dos resíduos sólidos diz respeito", acrescentando que "conforme foi público e vergonhosamente notório durante os últimos dias, resultando em indisfarçável prejuízo para Machico e para os machiquenses".

A nota, divulgada inicialmente na página de Facebook da autarquia, garante que "não é verdade que esta Câmara não tenha colaborado. Ainda este domingo, os serviços camarários procederam, dentro das suas possibilidades, à recolha de lixo indiferenciado, que nada tem a ver com limpeza urbana, (que só à ARM compete recolher, pois é quem dispõe dos meios adequados para o efeito) em alguns pontos críticos da cidade de Machico, exatamente no percurso da procissão do Senhor dos Milagres" e exemplifica com a ilha ecológica na Rua do Ribeirinho; contentores na Rua do General, junto à frutaria, etc - "estes pontos estavam apinhados de lixo não recolhido pela ARM). Não será difícil de perceber que a recolha naqueles locais não foi efetuada propositadamente para depois vir com total desfaçatez acusar a Câmara de Machico de uma situação que é da única e exclusiva responsabilidade da ARM", acusa.

Aliás, "a empresa de Águas e Resíduos da Madeira é useira e vezeira deste tipo de estratégia com o propósito de atingir e denegrir a imagem do Município de Machico, seja com descargas de águas residuais para a ribeira e Baía de Machico; seja através de intervenções inqualificáveis e abusivas nas vias municipais; etc…", exemplifica, "para depois vir tentar culpabilizar esta Câmara. A empresa pública ARM, conforme se pode aferir por estes e outros exemplos, comporta-se como uma espécie de braço armado partidário, discriminatória e atentatória daquilo que deve ser o serviço público, com a agravante de tentar fugir descaradamente às suas responsabilidades".

E enumera, "de uma vez por todas", o esclarecimento de que "a recolha do lixo depositado nos contentores e junto aos mesmos é da responsabilidade da empresa ARM, a quem a população e as empresas pagam para o efeito"; "a limpeza urbana, que tem a ver com varredura e limpeza das ruas e recolha de lixo das papeleiras, da responsabilidade camarária, nada tem a ver com recolha de resíduos sólidos de ecopontos ou de contentores de resíduos sólidos indiferenciados que compete exclusivamente à ARM recolher e tratar".

Por isso, a autarquia liderada pelo socialista Ricardo Franco, "a Câmara Municipal não enfia a carapuça que a ARM de forma persecutória tenta impor e estaremos cá para denunciar todas estas manobras de desinformação e de gerar ruído estéril, por parte da ARM", conclui.