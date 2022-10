NEXT, by Savoy Signature, entre os nove hotéis de "best savings"

"Saboreie os céus sublimes, colinas exuberantes e praias remotas na ilha da Madeira com uma estadia no descontraído hotel NEXT at Savoy Signature", escreve o Daily Mail, uma das publicações de referência no principal mercado turístico da Região. Só por si, uma referência neste tipo de publicações pode chegar a centenas de milhares de pessoas, potenciais clientes.

"Quer saber para onde ir a seguir? Perguntamos aos especialistas em férias económicas da Jet2holidays (a operadora da companhia que viaja para a Madeira) para escolherem os destinos de verão mais sonhados (e como chegar lá pelo melhor preço!)", insta. "À medida que as temperaturas continuam a cair, é animador pensar nas suas próximas férias e imaginar-se a divertir-se novamente ao sol. Mas para onde desta vez? Chipre ensolarado? Grécia perfeita? Ou a Turquia favorita da família?". E acrescenta: "As melhores pessoas para responder a isso são aquelas cujo trabalho é conhecer: os especialistas em férias económicas da Jet2holidays . Porque não só vivem e respiram férias todo o ano, como também conhecem os melhores resorts - e como conseguir os melhores preços."

Sobre o NEXT, escrevem: Admire as vistas infinitas dos amplos terraços e da piscina na cobertura, relaxe na sauna e desfrute de uma bebida ao ar livre à sombra da piscina. Está tudo a poucos minutos das ruas de paralelepípedos da Cidade Velha do Funchal. Funchal, a capital da Madeira, é conhecida pelas suas encantadoras ruas calcetadas e gloriosas plantas tropicais - mas também possui restaurantes de classe mundial e bares de cocktails chiques."

Uma promoção não só do hotel como do Funchal e da Madeira, sobre a qual diexam uma 'dica': "Aproveite ao máximo as coisas gratuitas do Funchal para ver e fazer. Por exemplo, procure arte de rua na Rua de Santa Maria na Cidade Velha do Funchal – é incrível!."