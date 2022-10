Hotéis Sentido congratulam-se com quinta nomeação premiada

“Com mais de 30 anos de experiência é surpreendente descobrir um projecto tão inovador e inspirador para o sector da hospitalidade”, afirmou Frank Siebrecht, general manager do Galo Resorts (Hotéis Sentido), a propósito da conquista do prémio de Melhor Hotel 'Verde' de Portugal nos World Travel Awards.

Galo Resorts conquista prémio de Melhor Hotel 'Sustentável' de Portugal Um prémio mais para a Madeira, desta feita para a sustentabilidade, no caso em concreto o Galo Resorts (Hotéis Sentido), que venceram o Melhor Hotel 'Verde' de Portugal nos World Travel Awards.

"Somos uma referência entre os hotéis do Grupo DER Touristik Hotels & Resorts e muitos outros no Mundo”, reforçou o responsável do grupo alemão, recentemente a residir na Ilha da Madeira.

Os hotéis Sentido Galomar e Sentido Galosol, localizados no Caniço de Baixo, foram novamente reconhecidos como Leading Green Hotel de Portugal pelos World Travel Awards 2022, numa cerimónia que decorreu hoje, 2 de Outubro, em Maiorca e reuniu centenas de profissionais e players europeus do Turismo.

Esta é a quinta nomeação premiada deste grupo hoteleiro que tem desenvolvido um trabalho de promoção do turismo sustentável, sendo igualmente um dos grupos hoteleiros com mais certificações internacionais. A saber: TUI Umwelt, Travelife, GreenKey e Prémio Nacional de Turismo na categoria de Turismo Sustentável em 2022.

Conhecidos como os 'Óscares do Turismo', os World Travel Awards distinguem anualmente “os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo” a nível mundial. É o público que decide, via online, para além dos 200 mil profissionais do sector turístico oriundos de 160 países que complementam a votação.