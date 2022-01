“É necessário que destas eleições saia estabilidade política”, diz José Manuel Rodrigues

José Manuel Rodrigues exerceu o seu direito de voto na manhã de hoje, pelas 11h30, na secção de voto de São Pedro, na Reitoria da Universidade da Madeira. Na ocasião fez o habitual apelo ao voto, a que “todos os cidadãos recenseados vão votar, porque há segurança para isso.”

Julgo que neste período de incertezas e até de muitos medos, é importante que o poder saído destas eleições, que os deputados eleitos tenham uma grande legitimidade popular, porque é necessário que destas eleições saia estabilidade política, saia paz social para fazer as reformas que o país precisa em termos do sistema fiscal, da educação e da saúde, assim como da justiça. É importante, também, que os próximos tempos sejam tempos de ultrapassagem desta crise sanitária, e que haja uma aplicação muito bem feita das verbas do PRR no sentido de dar um novo impulso à nossa economia, para que ela cresça muito mais e haja mais riqueza para que seja socialmente distribuída de forma mais alta. José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira



Embora espere estar enganado, José Manuel Rodrigues teme que a abstenção possa aumentar nestas Eleições Legislativas antecipadas. “É evidente que estamos a votar em circunstâncias especiais, mas acho que existe toda a segurança para que as pessoas possam vir às mesas de voto”, evidencia.

Dito isto, o presidente do Parlamento Regional defende ser “necessário começar a pensar no novo código eleitoral, que altere estas leis eleitorais, muitas delas entre si desfasadas, e claramente ultrapassadas pelo tempo, porque muitas delas foram feitas nos anos 70 do século passado.”