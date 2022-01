Calado destaca que estão reunidas condições de segurança

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, exerceu o seu direito de voto pelas 11 horas, na secção 23, Escola Básica do 1 ciclo com pré escolar e creche da Nazaré.

Na ocasião, Pedro Calado apelou ao voto afirmando "ser um direito, mas também um dever cívico", salientando ainda que, em termos de organização, "estão reunidas todas as condições de segurança necessárias nas mesas de votos para os eleitores exercerem com tranquilidade o seu direito de voto".