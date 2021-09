Terrorismo e futebol em destaque nos jornais nacionais

Os jornais nacionais de hoje, sexta-feira, 10 de Setembro de 2021, apontam a dois temas transversais: o terrorismo, nomeadamente recordando os 20 anos pós-ataques às T0orres Gémeas e ao Pentágono que se assinala amanhã, mas também ao futebol coma aproximação de um Clássico entre Sporting CP e FC Porto que acontece, precisamente amanhã.

No Correio da Manhã:

"Mata pai para proteger mãe e irmã"; "Clássico agita Alvalade: Sábado Gordo"; "Pandemia: Morto há 25 anos chamado para vacinação"; "Pais ficam à porta da creche. Crianças não devem levar brinquedos"; "2.ª fase do secundário: 15 mil alunos faltaram ao exame"; "11 de Setembro: Histórias de horror"; "Gang rouba sino e tenta atropelar testemunha"; "Alenquer: Passam noite na rua para terem consulta"; "Ronaldo paga 1800Euro de IMI por mansão de 7,6 milhões"; "Casa da marquise é a mais cara do país, mas fisco avalia em 680 mil Euro"; "Luz ao fundo do túnel: Riqueza dos países do euro cresce mais" e "Orçamento: Salário melhorado para 12 mil do setor público" e "Tensão no Brasil: Apoiantes de Bolsonaro bloqueiam estradas".

No semanário Expresso:

"11 de setembro O que fazer quando a dor é crónica?"; "Juiz Ivo Rosa travou escutas a jiadistas"; "Rui Moreira 'Nunca prometi obras faraónicas'"; "António Vitorino 'Odemira é mancha para Portugal'"; "Máscaras em locais fechados são para durar"; "Sondagem: PS em risco de perder Coimbra"; "Escolas. Inovação estagnou dois anos"; "Siza Vieira: 'Não há razão para uma crise'"; "MP arrasa novo aeroporto do Montijo"; "Novo alívio de restrições"; "Autarcas protestam contra a CNE"; "Prémio Ana Maria Vieira de Almeida" e "Guerra entre Cravinho e Marinha".

No Público:

"Nova Iorque O espírito da cidade depois do trauma"; "SEF ocultou um milhão de euros destinado a refugiados"; "'Qualquer contratempo pode levar a que um idílio acabe subitamente' Entrevista Rui Moreira confirma convite para liderar lista do PSD"; "Terrorismo Iraquianos suspeitos de pertencerem à polícia do Daesh"; "Autárquicas Ciganos nas listas: 'Estamos numa fase embrionária'"; "20 anos do 11 de Setembro Sahar Aziz 'A islamofobia deu cobertura aos supremacistas brancos'" e "Cimeira das Lajes Portugal no meio da tormenta".

No Jornal de Notícias:

"Apenas 14% dos idosos mais pobres usam apoios para pagar medicamentos"; "Eleições com 160 vencedores antecipados"; "11 de setembro 20 anos depois o terror continua"; "Espanha Bispo deixa Igreja por amor a escritora erótica"; "Bragança Jovem sem carta atropela na passadeira e foge"; "Magistratura Advogado de Filipe Vieira deixa Conselho Superior do MP"; "Covid-19 Doentes graves ficam com sequelas neurológicas"; "Benfica Salários e dívida à Banca aumentam" e "Clássico Leões têm vantagem no ataque, dragões na experiência".

No Diário de Notícias:

"Terrorismo Juiz Ivo Rosa impediu as escutas da PJ aos suspeitos iraquianos do Daesh"; "'Muitos cartazes são aproveitamento político e o eleitor não é parvo. Temos mais de 200 queixas do que há quatro anos' [porta-voz da CNE João Tiago Machado]"; "Recuperação Portugal já exportou quase 1100 milhões a mais do que em 2019"; "Michael Isikoff, diretor do departamento de investigação da Yahoo!News: 'Os Estados Unidos estão mais seguros do que antes do 11 de setembro'"; "Opinião de Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária Terrorismo e Direitos Humanos" e "Escritora Maria Dueñas: 'As mulheres tornaram-se especialistas em reconstruir a vida'".

No Inevitável:

"Entrevista a José Pacheco, o professor que pôs a Escola da Ponte no mapa mundo da Educação e que está de volta para continuar a revolução 'Se a escola não mudar os professores vão ser substituídos por robôs'"; "11 de setembro de 2001 Vinte anos de guerra ao terror acabaram mal"; "Gasolineiras contestam proibição de venda de bebidas alcoólicas"; "Moratórias. BdP com acesso a informação de clientes em dificuldade"; "Almada. Inês de Medeiros vai resistir ao ataque comunista?"; "Pinhal Interior. Revitalização reforçada com mais 200 milhões" e "Talibãs. Afeganistão sem música, desporto feminino ou protestos".

No Novo Semanário:

"Rio vai à guerra"; "Autarca quer refinaria de lítio que isenta Iberdrola de custos"; "Especial 11 de Setembro: ensaio de Vasco Rato e entrevista a Jaime Nogueira Pinto"; "Direitos televisivos da Liga podem valer mais de 300 milhões de euros por época" e "Paula Bobone: 'A entrada nas praias devia ser paga'".

No Negócios:

"Série 5 dias Entrevista a Ana Santos Pinto 'Os EUA aceitaram que não é possível resolver os conflitos no Médio Oriente'"; "Solicitadores defendem lei para penhorar criptomoedas"; "Taxa sobre combustíveis está a dar mais receitas à IP e portagens dão menos"; "S&P olha hoje para o rating de Portugal. Será que vai optar pelo status quo?"; "Caso GES Salgado chama 80 testemunhas e Passos é um dos visados" e "Avisos de corte de luz já estão a chegar a casa das famílias".

No Jornal Económico:

"Governo destina mil milhões para garantir créditos após moratórias"; "'Falta de sintonia com as áreas da economia e das finanças' [Sofia Santos, fundadora da SystemicSphere e docente do ISEG]"; "Despedimentos na banca vão dar lugar a queixas no BCE e em Bruxelas"; "Orçamento do Estado Criação de dois novos escalões de IRS vai abranger um milhão de famílias"; "Setor Financeiro Fundos Davidson Kemper e Bain oferecem 900 milhões pelas ECS mas BCP quer mais"; "Louis Vuitton e Kering abrem novas lojas de artigos de luxo na Avenida da Liberdade"; "Económico Madeira 'É preferível ter menos receitas fiscais, mas haver uma economia mais pujante' Pedro Caiado, candidato à Câmara do Funchal (PSD-CDS)"; "Tecnologia Propostas da Sing e da DST para comprar a Efacec exigem garantias do Estado"; "Projeções económicas Christine Lagarde diz que serviços e indústria farão economia da zona euro crescer mais este ano"; "Barómetro da CEGE/JE/RR Apenas um em cada dez gestores e empresários esperam alívio fiscal para as empresas" e "11 de setembro Novas gerações sabem pouco sobre os atentados que mudaram o mundo há apenas 20 anos".

N'A Bola:

"Benfica- Twente (4-0): Histórico: Portugal tem pela primeira vez uma equipa entre as 16 melhores da Europa"; "Atletismo: Pichardo vence final da Liga Diamante"; "Sporting: Pedro Gonçalves mais longe do clássico" e "FC Porto: Corona em grande na seleção".

No Record:

"Rui Costa chama as glórias: Presidente quer valorizar as referências dos encarnados"; "Benfica-Twente (4-0): Equipa feminina na Liga dos Campeões"; "Sporting: Coates recupera"; "Corona e o início de época difícil: 'Preciso jogar'"; "Hóquei em Patins: Os melhores vão estar em Tomar" e "Inglaterra: 'Estou aqui para fazer história', Ronaldo já pisou relvado de Old Trafford".

N'O Jogo:

"Apostas: Coates e Sérgio Oliveira resolvem dilemas nos onzes para o clássico"; "Benfica: André Almeida até 2024"; "Braga: David Carmo só em janeiro"; "V. Guimarães: André André: 150 jogos pelo Vitória na I Liga"; "UEFA lidera ameaça à FIFA: Em causa o Mundial a cada dois anos" e "Modalidades: Pichardo junta Liga Diamante ao ouro olímpico"