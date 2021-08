Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Nascer do Sol:

- "SIS obriga Gouveia e Melo a andar com guarda-costas"

- "Congresso do PS: Costa incontestável atira reforma para as calendas"

- "Autárquicas: PS e PSD entram na guerra do número de câmaras"

- "Em S.Bento: Homenagem a Balsemão só com certificado digital covid"

- "Afeganistão: EUA podem lutar ao lado de talibãs contra terroristas do IS-K"

- "Luz. Kevan Chandler"

- "Moratórias: Economistas temem falências e insolvências em catadupa"

- "Hélder Pedro: 'O Governo esqueceu-se do setor automóvel'"

- "Miguel Caetano com José António Saraiva: 'Salazar sabia manobrar as pessoas, o meu pai não tinha essa habilidade'"

Público:

- "Grande Reportagem: 'Nós dependemos de vocês para sobreviver.' Os primeiros afegãos em Portugal"

- "TAP já perdeu 1.723 milhões com a pandemia e 25% dos trabalhadores"

- "Congresso do PS: Os sete trabalhos de António Costa até 2023"

- "Aeroporto de Lisboa: SEF detém crianças além dos sete dias permitidos"

- "Entrevista: 'Passos tem condições únicas para ser líder' José Eduardo Martins, ex-governante do PSD, analisa o partido e o país"

- "Moçambique: Arguido implica filho de Guebuza em megajulgamento"

- "Doze anos depois: Regresso de Ronaldo a Manchester faz cair o site do United"

- "Ostras: Um shot de mar que não é só para os ricos"

Jornal de Notícias:

- "Mais 20 mil excluídos do jogo online em seis meses"

- "Regresso ao passado em Manchester. Telefonema de Ferguson crucial para desviar craque dos rivais do City"

- "Pequenos acionistas alertam para contas da SAD"

- "Mãe permitia abusos sexuais do namorado à filha autista"

- "Cristina Ferreira mostra lado sensual"

- "Vítimas de legionela culpam Estado e exigem dinheiro"

- "Aveiro: Donos de moliceiros pedem ajuda para aliviar prejuízos"

- "Sondagem Aximage JN/DN/TSF: Medina bate Moedas no potencial de voto em Lisboa"

- "Afeganistão: Mortos em atentado de Cabul subiram para 170"

- "Covid-19: Pais querem professores e alunos testados em simultâneo"

- "Jorge Sampaio hospitalizado por dificuldade respiratória"

- "Crimes de ódio racial triplicaram em quatro anos"

Diário de Notícias:

- "Autárquicas 2021: Mais de 40% dos lisboetas dão nota positiva a Medina"

- "CEO da Savannah David Archer: Mina do Barroso 'põe Portugal na linha da frente na produção de lítio para a Europa'"

- "Dança das cadeiras no PS começa neste fim de semana no Algarve"

- "Brunch com... Paulo Aguiar: O engenheiro que abriu um restaurante na drogaria do bairro e já foi mais vezes ao Japão do que ao Porto"

- "O louco regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford"

- "A Casa de Papel: O apocalipse segundo Tóquio"

- "Jorge Sampaio: Ex-Presidente foi hospitalizado por dificuldades respiratórias"

- "Bruno Maçães: 'Em Cabul, as conversas eram todas à volta de quando era o fim'"

- "Défice: Recuo foi feito à boleia da devolução de mil milhões cobrados a mais no tempo de Passos Coelho"

- "Expo Dubai 2021: Brilhante Dias e Castro Henriques querem pôr o país na rota de negócios das Arábias"

Correio da Manhã:

- "Justiça aperta cerco a luvas no FC Porto. Negócio a contratação de Zé Luís a clube russo sob suspeita"

- "PJ faz buscas no Portimonense e em casa de acionista"

- "Ronaldo passa por Lisboa mas não fica no apartamento da marquise"

- "M. United seduz CR7 com contrato de 58 milhões de euros"

- "Quatro mil condutores com zero pontos na carta"

- "Congresso do PS: Fernando Medina admite suceder a António Costa em 2025"

- "Vírus volta a atacar em lares e mata em Portimão e Carregal do Sal"

- "IMT em 2021: Imposto sobre imóveis rende 3,1 milhões de euros por dia"

- "Mítica banda: Abba regressam 39 anos depois"

- "Xadrez: Campeão Karpov vai jogar com jovens em encontro na Maia"

- "Ataque leonino: Rúben exige mais golos a Paulinho"

- "Mercado dos dragões: Sérgio preparado para mudanças"

- "Sport: Noronha pressionado a sair da corrida ao Benfica"

A Bola:

- "Back to the future: Cristiano Ronaldo deixa Juventus e volta ao Manchester United"

- "Tudo sobre o negócio que abala o mercado como só CR7 é capaz de fazer"

Record:

- "Ruben Não quer conversas. Avisa que pretende segurar jogadores nucleares"

- "Matheus Nunes na seleção do Brasil"

- "Ferguson desviou CR7"

- "Benfica: Extremo sérvio apresentado. Radonjic: 'Venho para conquistar títulos'"

- "Dragões querem mais: Everton dá 30 milhões de euros por Luis Díaz"

- "FC Porto-Arouca: Corona de fora, Wendell no banco"

- "Liga Europa: Sorteio sorri ao SP Braga"

- "Estoril 2-1 Marítimo: Canarinhos lideram"

- "Belenenses SAD 1-1 Moreirense: Azuis revoltados"

O Jogo:

- "De volta ao palco dos sonhos: Cristiano Ronaldo regressa ao Manchester United 12 anos depois"

- "Ingleses vão pagar 15 milhões de euros à Juventus mais oito milhões de euros ao português"

- "'Mercado? Há foco total no campeonato'. Sérgio Conceição falou com Pinto da Costa sobre eventuais saídas e diz que está tudo tranquilo"

- "FC Porto-Arouca: Corona não foi convocado, Wendell estreia-se nas opções"

- "Famalicão-Sporting: 'Não temos ninguém como o Palhinha'. Rúben Amorim elege o trinco como insubstituível no plantel dos leões"

- "Tite antecipa-se a Fernando Santos e chama Matheus Nunes à seleção do Brasil"

- "Braga: Sem tubarões na Liga Europa"

- "Benfica: Radonjic foi apresentado oficialmente pelas águias: 'Quero muito ganhar títulos por este clube"