Presidente da República condecora secretária-geral da Cimeira Ibero-Americana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje a secretária-geral da Cimeira Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, numa audiência no Palácio de Belém, em Lisboa.

"O Presidente da República recebeu, em audiência no Palácio de Belém, Rebeca Grynspan, tendo na ocasião imposto as insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique com que condecorou a Secretária-Geral da Conferência Ibero-Americana", lê-se numa pequena nota publicada no 'site' na Internet da Presidência.

Em abril, o chefe de Estado e o primeiro-ministro participaram, em Andorra, na XXVII Cimeira Ibero-Americana, que decorreu em formato semipresencial por causa da covid-19 e que teve como temas o combate à pandemia e o desenvolvimento sustentável.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram acompanhados pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, também estiveram presentes o chefe de Governo de Andorra, Xavier Espot, o rei e o primeiro-ministro de Espanha, Filipe VI e Pedro Sánchez, e os presidentes da República Dominicana, Luis Abinader, e da Guatemala, Alejandro Giammattei. Os restantes chefes de Estado dos países latino-americanos participaram nos trabalhos da cimeira por videoconferência.

A comunidade ibero-americana é composta por 22 países, dos quais três europeus, Portugal, Espanha e Andorra, e 19 latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana.

A primeira cimeira desta comunidade realizou-se em 1991, em Guadalajara, no México. Os encontros repetiram-se, com periodicidade anual, até 2014. Desde então, passaram a ser de dois em dois anos.