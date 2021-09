Medo do terrorismo em destaque nas capas dos jornais

Os destaques dos jornais nacionais desta primeira sexta-feira de Setembro de 2021, têm um forte enfoque na detenção ontem de dois irmãos, refugiados acolhidos em Portugal, com fortes suspeitas de ligações ao terrorismo, nomeadamente ao ISIS.

Mas outras notícias, como Francisco Pinto Balsemão, as Autárquicas, a Festa do Avante ou o regresso da escola, também se destacam nas capas das 12 publicações que hoje lhe damos a conhecer.

No Correio da Manhã:

"Estado sustenta suspeitos de terrorismo: Dois refugiados detidos recebem apoios públicos"; "Marcelo com 'fair-play' na homenagem a Balsemão"; "Três idosos infetados com covid morrem em lar de luxo"; "Fundo exige garantia de bens pessoais de Vieira"; "Dívida de 160 milhões: Recomenda ao Novo Banco para ficar com património de devedor"; "Urbanismo de Lisboa: Teia sob escuta durante dois anos"; "Rúben Semedo sai em liberdade com fiança de 10 mil euros"; "Julgamento: Transações sem justificação na conta bancária da Raríssimas"; "Cimeira do futebol junta presidentes no Porto"; "Eleições: Rui Costa com pouca oposição no Benfica"; "Novas tabelas da ADSE geram polémica"; "Tribunal Europeu decide: Fisco perde no imposto dos carros usados" e "Ministro anuncia: Cursos de medicina em Aveiro, Vila Real e Évora".

No semanário NOVO:

"Mocidade comunista"; "Eleições no Benfica: Rui Costa será candidato e muda elenco"; "Medina nomeou diretores que deram 230 mil euros a uma família"; "Carlos Silva, líder da UGT, 'Medina é o mais bem preparado para suceder a Costa'" e "Rede colombiana roubou 60 milhões de euros em aparelhos de endoscopia".

No semanário Expresso:

"Marcelo convicto de que Costa sai"; "Janelas das escolas devem estar sempre abertas"; "Zero mortes por covid? Não é um cenário 'realista'"; "PS: Pedro Nuno Santos anda numa roda-viva em campanha pelo país"; "PSD: Adversários de Rio posicionam-se, com Rangel à cabeça"; "'É como uma amputação'. A dor de quem perde um filho"; "Afeganistão: Sai o último soldado dos EUA, regressa a teocracia"; "Governo acredita que não haverá grande subida da conta da luz"; "A revolução da música em Portugal foi há 50 anos"; "Como 'A Casa de Papel' mudou a Netflix"; "Luís Cabral: 'O Estado português não deve salvar a TAP'"; "Oceanos em Lisboa"; "PAN 'é perigoso'"; "Angola retoma voos com Portugal" e "Homenagem a Balsemão".

No Público:

"SIS sinalizou iraquiano detido como ameaça à segurança interna em 2018"; "'Avante!': Uma festa preparada com 'excesso de zelo' a pensar nas autárquicas"; "Orçamento: Aumentos dos abonos de família e de deduções no IRS graduais"; "Pinto Balsemão: 'Podemos ser tolerantes com os intolerantes?'"; "Jovens licenciados: Governo propõe aumento de 88 euros para as bolsas de estágio"; "Afeganistão: Borrel defende força militar de intervenção rápida da EU" e "Obituário: Uma obra breve que marcou a ficção portuguesa"

No Jornal de Notícias:

"Irmãos suspeitos de terrorismo iam fugir de Portugal"; "Casal de acólitos abusou de menor na igreja"; "Grande Porto mais afetado pela praga de gaivotas"; "Autárquicas: Perda de população preocupa candidatos a Coimbra"; "Braga: Descarga no rio Este mata centenas de peixes"; "FC Porto: Pinto da Costa resiste a assédio por Otávio e Diaz" e "Ciclismo: Moreira mais forte na subida em Santo Tirso"

No Diário de Notícias:

"Terrorismo em Portugal: SEF recusou asilo a suspeito do Daesh"; "Manuela Gonzaga: PAN admite acordo, seja Medina ou Moedas, e quer 'tornar o zoo num santuário animal'"; "'Desrespeito': Médicos rejeitam planos do ministro para mais escolas e nova formação"; "Viagens: Especialistas querem comboio e não avião para distâncias como Lisboa-Madrid"; "Balsemão: 'Não há crença no sistema, nos partidos, nas eleições. E não há ainda alternativa'"; "Afeganistão: Mulheres na rua e combatentes em Panshir contra talibãs"; "'Felizmente Há Lugar': O festival de Marvila nasce da vitória do bairro"; "Almodóvar: Realizador espanhol é o mais desejado no Lisboa&Sintra Film Festival" e "Seleção Nacional: Golos de Ronaldo foram decisivos em 24 jogos ao serviço de Portugal".

No Inevitável:

"Professores deslocados: 'Fiz muitos sacrifícios pela profissão e ver que o Ministério me 'compensa' assim é triste'"; "Fim de férias: O que vai na cabeça dos portugueses?"; "ADSE admite alterar novas tabelas. Lusíadas segue Luz e CUF"; "PSD-Seixal promove 'Avante-Sombra' contra comunismo"; "Eleições em Gaia: Duas falsas partidas, mas corrida está de pé"; "'Faculdades de Medicina são das escolas com maior precariedade'" e "Shiva Baby: 'Para muitos judeus, a comédia ajuda a lidar com o trauma'".

No Negócios:

"Barragens escapam a medidas para limitar os preços da energia"; "Fundo quer atrair 150 milhões de África para vistos 'gold'"; "Governo e banca vão assinar garantias pós-moratórias"; "Construção: Portugal volta a ser o maior mercado da Mota-Engil"; "Orçamento: Juros têm dado sempre mais folga às Finanças"; "Entrevista a Pedro Cunha: 'Só posso ser criativo se souber muito sobre um assunto'" e "Metaverso: a programação do novo mundo".

No Jornal Económico:

"[Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras]: 'Reduzimos a incompetência e a corrupção a zero em Cascais'"; "Altice recorre ao tribunal para travar nova alteração nas regras do leilão do 5G"; "OE2022: Patrões querem mais apoios e EY sugere crédito fiscal"; "[Presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro]: 'Matosinhos não será um dormitório da Área Metropolitana do Porto'"; "Ensino Superior: Universidades ensaiam regresso à normalidade com aulas presenciais no novo ano letivo"; "Assessoria financeira: Otimismo do setor promete crescimento de fusões e aquisições em Portugal" e "Investimento: Repsol relança petroquímica de Sines com duas novas fábricas até 2025".

N'A Bola:

"FC Porto: Corona quer Euro6 milhões para renovar"; "Ronaldo: Falta o recorde de internacionalizações"; "Liga Portugal: Centralizações dos direitos televisivos pode avançar já na próxima época"; "Benfica: Lazaro segue o Benfica... há nove anos" e "Sporting: Agora avançam as renovações".

No Record:

"Maestro a solo: Rui Costa pode não ter oposição nas próximas eleições"; "Consenso na cimeira dos presidentes: Unidos pela centralização"; "Liga: Ronaldo dispensado"; "'Sporting fez uma grande contratação', Quique Flores treinou Sarabia no Getafe"; "FC Porto: 'Estamos mais fortes', Pinto da Costa confiante após fecho do mercado"; "Rúben Semedo libertado" e "Terror em Moscavide: Tiros causam um ferido em ajuste de contas".

N'O Jogo:

"'Estamos mais fortes', Pinto da Costa, presidente do FC Porto, faz um balanço positivo do mercado e censura calendário das seleções"; "Seleção: O planeta rende-se, Portugal dispensa-o [Ronaldo]"; "Benfica: Gabriel estica a corda"; "Sporting: O leão mais frugal desde 2015"; "Liga: Clubes unidos para acelerar centralização" e "Grande Prémio JN: Quatro candidatos à vitória".