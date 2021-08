Alexandre Camacho entra na 2.ª secção do Rali a ganhar

Alexandre Camacho foi o mais rápido no regresso do Rali à estrada ao vencer a segunda passagem pela classificativa do Campo de Golfe.

No arranque da 2.ª secção do Rali, Camacho foi mais rápido do que Miguel Nunes que contudo continua líder com 17,5 segundos de vantagem sobre o mais directo concorrente, pois só perdeu 8 décimas na classificativa.

No último lugar do podium está agora Bruno Magalhães, a 28,2 segundos do primeiro.

Muitas pessoas marcaram presença na zona no campo de golfe na 5.ª PEC, a cumprir com as devidas regras de segurança.