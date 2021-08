MEO apoia mais uma edição do Rali Vinho Madeira

A MEO acompanha, mais uma vez, aquele que diz ser “o maior evento automobilístico da Região da Madeira.” A 62.ª edição do Rali Vinho Madeira conta com o patrocínio da MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal. A parceria é também tecnológica, garantindo todas as comunicações e conectividade essenciais à logística de uma prova desta dimensão.

São assegurados pela MEO o centro de comunicações de voz e dados de todo o evento, a internet móvel e wi-fi para a imprensa, o serviço de televisão para a transmissão da prova e o apoio técnico durante os três dias do evento. Foi ainda realizado um reforço da cobertura móvel 4G que assegura a comunicação dos automóveis em competição e de apoio.

“É com orgulho que a Altice Portugal e a MEO apoiam, há mais de 30 anos, aquela que é a prova rainha do automobilismo regional, num claro apoio ao que é português e à revitalização do Desporto e do Turismo, duas áreas severamente afetadas no último ano”, afirma a Altice Portugal em comunicado.