Adruzilo Lopes confiante para mais um Rali Vinho Madeira

É um dos mais experientes no Rali Vinho Madeira. Adruzilo Lopes mostra-se confiante neste regresso à Região. "Espero que seja um bom rali. Espero que o Fiat aguente todo o rali, que possa chegar ao fim, é o objectivo principal. Se isso acontecer, creio que o carro vai surpreender. Pode fazer tempos interessantes, daí a minha aposta neste carro. (…) Num rali com as caraterísticas do Rali Vinho Madeira, pode ser um carro muito interessante", explicou o piloto, durante a apresentação do Fiat Grande Punto, esta tarde.