Armindo Araújo na frente do Campeonato de Portugal de Ralis

O Rali Vinho Madeira será a quarta prova do Campeonato Portugal de Ralis, e com a luta pelo pódio da época de 2021 a estar bastante animada e onde se inclui o piloto madeirense Bernardo Sousa que ocupa o quinto lugar.

A organização, através da assessoria de imprensa, destacou hoje, na sua página oficial da internet, as contas e o balanço do campeonato português à entrada para a prova madeirense, que vai para a estrada esta sexta e sábado.

"Este ano já se realizaram três provas do campeonato nacional da especialidade, Terras d’Aboboreira, 30 de Abril a 2 de Maio, Rali de Portugal, 20 a 23 de Maio, e Castelo Branco, 11 a 13 de Junho.

O campeão nacional Armindo Araújo foi segundo na prova inaugural mas o melhor nas outras duas, o que o coloca como o líder na classificação.

Foto Arquivo/ASPRESS

Vencedor da primeira prova do ano, Ricardo Teodósio tem sido menos regular, foi doutra vez segundo e noutra terceiro, e é o piloto mais próximo do líder, com uma desvantagem de sete pontos.

No lugar mais baixo do pódio momentâneo está Bruno Magalhães que junta três quartos lugares em três participações com o Hyundai i20 R5.

Logo atrás, José Pedro Fontes foi sexto em ambas as provas disputadas em terra mas melhorou para terceiro em Castelo Branco, já em asfalto.

Foto Bernardo Sousa (facebook)

Quinto, Bernardo Sousa foi quinto na prova de abertura e quase vencia no rali que também conta para o WRC mas terminou atrasado no último rali disputado.

Miguel Correia tem mostrado evolução, foi terceiro no Terras d’Aboboreira e quinto em Castelo Branco mas desistiu na prova mais importante do calendário.

Após esta prova, ficam por cumprir os ralis de Mortágua, Alto Tâmega, Serras de Fafe e Vidreiro Centro de Portugal.

Classificação:

1.º Armindo Araújo, 76

2.º Ricardo Teodósio, 69

3.º Bruno Magalhães, 44

4.º José Pedro Fontes, 37

5.º Bernardo Sousa, 36

6.º Miguel Correia, 30

7.º Paulo Neto, 24

8.º Pedro Meireles, 18

9.º Diogo Salvi, 8

10.º Gil Antunes, 7

11.º Manuel Castro, 6

12.º Fernando Teotónio, 5

13.º Daniel Nunes, 2

14.º Alexandrino Dinis, 2

15.º Paulo Barata, 1