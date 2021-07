Tenistas portugueses acreditam na vitória frente à Alemanha

Portugal vai jogar com a Alemanha nos oitavos de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no domingo às 11h30 (hora em Portugal continental) e João Monteiro e Marcos Freitas acreditam na vitória da Selecção Nacional.

A equipa alemã é a actual campeã europeia, vice-campeã mundial e medalha de bronze no Rio 2016. A selecção germânica subiu ao pódio nas três edições dos Jogos Olímpicos em que se realizou a prova de equipas, tendo obtido a medalha de prata em Pequim 2008 e de bronze no Rio 2016 e Londres 2012.

A equipa germânica é formada pelos atletas Dimitrij Ovtcharov (10.º do ranking mundial e 7.º cabeça de série), Timo Boll (11.º/8.º) e Patrick Franziska (17.º do ranking mundial). Ovtcharov foi medalha de bronze em Tóquio, na prova de Singulares.

Para João Monteiro, “o jogo contra a Alemanha vai ser bastante difícil. É a actual campeã da Europa, não só de equipas, como também o Timo Boll é o campeão da Europa de singulares. E o Dimitrij Ovtcharov disputou as meias finais da prova individual destes Jogos Olímpicos”.

O experiente jogador, que em Junho alcançou juntamente com Tiago Apolónia a medalha de bronze em pares no Europeu de Varsóvia, acredita que “nós temos as nossas armas, temos uma equipa bastante forte, e se estivemos todos no nosso máximo vamos fazer um jogo bastante equilibrado e temos hipóteses de vencer a Alemanha.”

Marcos Freitas afirmou em conferência de imprensa que “a Alemanha é a segunda melhor selecção do mundo. Já ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos, é campeã da Europa e eles é que são os favoritos.”

O olímpico português, medalha de bronze em singulares no Europeu de Varsóvia, lembrou que “já lhes ganhámos, em 2014, na final do Europeu em Lisboa, e vamos dar o máximo. Vamos ter muito espírito, preparar bem o jogo, e acredito que se estivermos a jogar muito bem podemos ganhar o encontro.”