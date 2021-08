Qualifying conta 13 equipas inscritas

O primeiro contacto a nível oficial dos concorrentes com as suas máquinas, no Rali Vinho Madeira, ocorrerá amanhã de manhã no Qualifying. Esta primeira sessão, reservada a pilotos com notoriedade, ocorrerá na Estrada dos Cardais e ER 224, tendo o seu início agendado para as 8:15 horas e com a sua conclusão a acontecer pelas 10h50.

"Esta 'prova de qualificação' será dividida entre duas subidas de reconhecimentos e uma subida final, sendo que esta determina a obtenção dos melhores tempos.

Os pilotos participantes nesta qualificação participarão depois, pelas 13 horas na Praça CR7, numa cerimónia em que será determinada a ordem de partida para a 1ª etapa.

Ao piloto mais rápido no Qualifying será dada primazia na escolha da sua ordem de partida, ao segundo logo depois, e assim consecutivamente", explicou a assessoria de imprensa da organização do Rali Vinho Madeira, na sua página oficial da internet.

De referir que a lista de inscritos contava com um total de 14 equipas, mas o abandono de Pedro Meireles, devido a uma saída de estrada nas sessões de testes realizados na passada terça-feira, leva a que o número baixe para 13.

Deixamos aqui a lista de inscritos do qualifying, adiantando que a mesma não será alterada caso alguma das equipas não possa comparecer à sessão: