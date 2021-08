Madeira com 21 novos casos de covid-19 e 21 recuperados

Esta sexta-feira há a contabilizar 21 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira, pelo que passa a contabilizar 10.417 casos confirmados de covid-19, desde o início da pandemia.

Trata-se de 8 casos importados, nomeadamente 2 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 do Reino Unido, 1 da África do Sul, 1 da França, 1 da Venezuela, 1 da Rússia e 1 da Bielorrússia, e de 13 casos de transmissão local.



Segundo a Direcção Regional de Saúde, hoje há também a contabilizar 21 casos recuperados, passando a 236 os casos activos. Destes casos activos 85 são importados e 151 são de transmissão local.

Encontram-se nove pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, todas elas em Unidades Polivalentes, e 78 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 76 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Região.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 477 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita à vigilância de viajantes, 46. 263 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Outros números do relatório da DRS: