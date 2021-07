A Região Autónoma da Madeira regista, hoje, dia 26 de Julho 15 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na RAM, passando assim a contabilizar 10.133 casos confirmados de covid-19, revela a Direcção Regional de Saúde no seu boletim diário.

Trata-se de sete casos importados (quatro do Reino Unido, um de Espanha, um da Região de Lisboa e Vale do Tejo e um do Luxemburgo) e de oito casos de transmissão local. Investigações epidemiológicas estão em curso.

A autoridade regional de saúde informa também que, esta segunda-feira, há mais 34 casos recuperados a reportar, pelo que a RAM soma já 9.825 casos recuperados de covid-19.

A região mantém um total de 74 óbitos associados à covid-19, após ter sido registada uma nova morte no domingo.

Contas feitas são 234 os casos activos, dos quais 88 são casos importados e 146 são de transmissão local.

Descarregue aqui o relatório de situação epidemiológica na RAM: