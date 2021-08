Alexandre Camacho lidera Campeonato de Ralis Coral da Madeira

O piloto Alexandre Camacho lidera o Campeonato de Ralis Coral Madeira à entrada para a edição de 2021 do Rali Vinho Madeira (RVM), e quando apenas estão realizadas duas provas esta temporada.

A organização do RVM fez questão de abordar, em jeito de balanço, as contas do campeonato bem como as lutas que se antevêem ao longo da competição que vai para a estrada já esta sexta-feira.

Devido ao começo da temporada ter sido adiado devido à pandemia, até agora só se cumpriram duas provas do campeonato madeirense da modalidade.

O equilíbrio entre os principais pilotos tem sido evidente e as provas têm sido animadas até final pois só mesmo depois de disputada a última classificativa dos eventos se conheceu o vencedor. Na altura ao volante de um Citroën C3 Rally2 Evo, Alexandre Camacho venceu na Ribeira Brava, numa prova que realizou-se no final de Junho, com uma vantagem de 1,4 segundos sobre Miguel Nunes e este impôs-se no Rali do Marítimo (16 e 17 de Julho), por meros 0,5 segundos.

Este equilíbrio está também nas contas do campeonato, liderado por Camacho com 2 pontos de avanço sobre Nunes.

À descoberta do Skoda Fabia Rally2 Evo, Pedro Paixão foi algo defensivo na prova inaugural e perdeu muito tempo com um furo quando começava a dar réplica em Machico.

Rui Pinto e Filipe Freitas têm rodado nos lugares imediatos mas ambos somam também cada um uma desistência. Isso leva a que José Camacho, mais forte com o Peugeot 208 T16, surja na quarta posição da competição, seguido por Rui Jorge Fernandes, até agora imparável no seu escalão.

Com duas vitórias, Américo Gouveia está também destacado no grupo RC4.

Refira-se que após o Rali Vinho da Madeira, faltarão disputar os ralis de Câmara de Lobos/Funchal, Faial – Santana e Calheta.

Classificação:

1.º Alexandre camacho, 51

2.º Miguel Nunes, 49

3.º Pedro Paixão, 32

4.º José Camacho, 22

5.º Rui Jorge Fernandes, 20

6.º Rui Pinto, 17

7.º Filipe Freitas, 14

8.º Dinarte Baptista, 14

9.º Paulo Mendes, 10

10.º Américo Gouveia, 8

11.º João Ferreira, 8

12.º Carlos Silva, 3

13.º Pedro Macedo, 2

14.º Cláudio Nóbrega, 2

15.º Paulo Nunes, Miguel Caires, Ricardo Gonçalves, Miguel Gouveia, Rodrigo Jasmins e Tiago Neves, 1.