Presidente da ALM recebe escritor Alexandre Faria

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu esta sexta-feira, 30 de Julho, em audiência para apresentação de cumprimentos, o escritor Alexandre Faria, natural de Luanda, que se encontra na Região, para apresentar o romance 'Aldeia Mágica' e o livro de poesia 'Oficina de Espantos', a convite da Associação Presença Feminina, no âmbito do desenvolvimento do projecto 'Muitos Povos… Uma só Raça', incluído nas Comemorações do Dia da Mulher Africana, que se assinala a 31 de Julho.

Alexandre Faria, que passou parte da infância na Madeira, entre os 6 e os 12 anos de idade, fez questão de rever o presidente do parlamento regional, com quem se cruzou no passado, e congratulou-se com a oportunidade de poder abordar questões que se prendem com a criação de pontes de cariz cultural e solidário entre os povos portugueses e africanos.

A madeira tem um lugar muito especial no meu coração, por isso, ter tido o privilégio de rever o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa e de podermos trocar impressões sobre a possibilidade de estabelecermos intercâmbios culturais entre todos os lugares que nos unem enche-me de satisfação, e é sempre uma alegria muito grande estar numa ilha que eu também considero minha. Alexandre Faria, escritor

O escritor, que veio acompanhado da mulher e da presidente da Associação Feminina, Helena Pestana, recordou que conheceu a dirigente em Bolama, na Guiné-Bissau, 'cidade irmã de Cascais', notou, onde reside há vários anos e onde foi autarca, tendo ficado, desde então, o desejo de empreender no desenvolvimento de projectos de intercâmbio cultural e solidário, “que sirvam também para a promoção destas localidades.”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que foi fundador da Associação Presença Feminina, relevou a importância da criação destes laços e reafirmou a inteira disponibilidade do parlamento para apoiar as causas da instituição.