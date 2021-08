Portugal atinge objectivo de 70% da população vacinada com uma dose

Portugal atingiu hoje, antes da data prevista, a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 anunciou o Ministério da Saúde em comunicado.

"O objetivo de ter 70% da população de Portugal continental vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose, foi hoje atingido, antes ainda da data inicialmente prevista. Já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar com pelo menos uma dose mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo", lê-se na nota do Governo.