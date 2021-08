60% da população da União Europeia já está vacinada

A União Europeia (UE) atingiu hoje a meta de 60% da população adulta totalmente vacinada contra a covid-19, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sendo que o ECDC indica que são 58%.

"Sessenta por cento de todos os adultos na UE estão já totalmente vacinados", escreveu Von der Leyen na sua conta da rede social Twitter.

A líder do executivo comunitário apela ainda a que as pessoas adiram à vacinação, reiterando que esta protege contra todas as variantes do vírus SARS-CoV-2.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) indica, no seu site da Internet, que há 58% de adultos com vacinação completa na UE e 70,7% já receberam uma dose da vacina contra a covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.227.765 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,2 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.