Marítimo revolucionado aponta a objectivo assente em três etapas

O Marítimo marca presença pela 42.ª vez na I Liga portuguesa de futebol, com vontade de alterar um passado recente de lutas pela manutenção até ao último suspiro, promovendo para esse efeito uma verdadeira revolução no plantel.

Após ter vivido momentos complicados nas últimas épocas, a lutar pela permanência na I Liga até escassas jornadas do fim, o Marítimo foi uma das equipas que mais alterações realizou no plantel.

Foram 16 o número de saídas do conjunto madeirense em relação à época 2020/21, cinco por final de contrato, casos do guarda-redes Amir e de René Santos, Jean Cléber, Correa e Rodrigo Pinho.

Os guarda-redes Caio Secco e Charles, Marcelo Hermes, Lucas Áfrico, Kerkez, Karo, Jean Irmer, Diego Moreno, Bambock e Fumu Tamuzo rescindiram contrato com o emblema madeirense, enquanto Guitane estava cedido a título de empréstimo pelos franceses do Rennes.

Em sentido inverso, os 'leões' da Madeira asseguraram 12 contratações, os guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL) e Vítor Eudes (ex-Cruzeiro/ Bra), os defesas Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo/Bra) e Vítor Costa (ex-CSA/Bra), os médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sporting de Braga) e Iván Rossi (ex-Sambenedettese/Ita) e os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia/Bul) e André Vidigal (ex-Estoril Praia).

Com um orçamento de cerca de 12 milhões de euros, o objetivo traçado pela única equipa madeirense na I Liga mantém-se assente em três pontos à semelhança de épocas anteriores. Primeiro garantir a manutenção, segundo alcançar posições de meia tabela e por último lutar por lugares europeus.

O comando técnico será liderado pelo espanhol Júlio Velázquez, que assumiu as 'rédeas' da equipa insular na temporada passada a 12 jornadas do fim do campeonato, tornando-se o terceiro treinador da época, depois de Lito Vidigal e Milton Mendes.

A pré-época terminou com saldo positivo para os 'leões do Almirante Reis' que venceram a equipa B maritimista (2-1) ainda na Madeira, seguindo-se os triunfos no estágio realizado em Lousada frente ao Sporting de Braga B (3-0), Varzim (4-0) e Vizela (1-0), consentindo a única derrota diante do Paços de Ferreira (2-1).

O Marítimo, que foi eliminado da Taça da Liga, após uma derrota caseira frente ao Boavista, por 1-0, arranque no campeonato face ao Sporting de Braga, nos Barreiros, sábado, às 20:30.