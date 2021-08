2.ª etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia em Machico

Machico recebe este fim-de-semana, a 2.ª Etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2021. Depois da realização da etapa inaugural no passado fim-de-semana, na praia do Faial, em Santana, que contou com a vitória das duplas Fabiana Pires / Frederica Talhinhas e de Bernardo Rebolo / Nuno Cró, o voleibol de praia chega a Machico.

A competição das duplas seniores masculinas realizar-se-á no Sábado, com a participação de 14 duplas, em que 10 duplas entram directamente no quadro principal da prova devido à sua pontuação na etapa anterior, e outras 4 duplas irão ter jogos de qualificação para disputar as 2 vagas de acesso ao quadro principal. O inicio dos jogos está agendado para as 9:30, ficando as meias-finais para as 16 horas e a final para as 17:15. A entrega de prémios está prevista para as 18:30.

A competição das duplas femininas irá decorrer no Domingo, com a participação de 6 duplas. O início dos jogos marcado para as 10:30, tendo as meias-finais início às 15 horas e a final às 16:15. A entrega de prémios será às 17:15.

Após a realização da etapa de Machico, o Circuito Regional de Voleibol de Praia 2021 terá a sua 3.ª e última etapa, nos dias 14 e 15 de Agosto, na praia da Ribeira Brava. Além da habitual competição das duplas seniores, haverá no dia 15, um torneio de voleibol de praia de variante 4 (quadras), o que levará muita competição até à Ribeira Brava.