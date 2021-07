O partido RIR, representado na pessoa do deputado independente na Câmara Municipal do Funchal (CMF) Roberto Vieira, veio hoje a público repudiar a escolha de Madalena Nunes como candidata à presidência da Assembleia Municipal do Funchal pela coligação 'Confiança'.

Candidatura esta que, nas suas palavras constitui "uma afronta à cidade e aos funchalenses", nomeadamente pelo seu desempenho enquanto Administradora da Sociohabita Funchal.

É inadmissível que uma pessoa, que é vareadora na CMF e Administradora da Sociohabita Funchal, que é a responsável pela entrega de apartamentos T2, a pessoas que vivem sós, deixado famílias com filhos na lista de espera, responsável pela transferência forçada de pessoas que viviam em casas da Sociohabita para outros locais, contra a sua vontade, responsável pelo aumento das rendas sociais e pela retirada das plantas ornamentais da entrada das habitações, responsável pela entrega de apoios sociais, a quem recebe salários na ordem do 3.500 euros e que afirma nos cafés da cidade que 'os madeirenses nem falar sabem', possa ser a escolhida pela coligação socialista à Assembleia Municipal do Funchal.

Face ao exposto, o partido RIR apela aos funchalenses que mostrem que "podem 'não saber falar', como afirma a senhora vereadora, mas que saberão votar".

Roberto Vieira desafia ainda Madalena Nunes a recorrer "aos meios legais" caso considere falsas as acusações acima mencionadas.