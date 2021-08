Cotação do barril Brent sobe 1,28% para 71,30 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou no mercado de futuros de Londres em alta de 1,28%, para os 71,30 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 90 cêntimos acima dos 70,40 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent recuperou depois de três dias a descer, apesar da persistência da preocupação entre os investidores com a evolução da procura na China, dado o aumento de casos de infeção com o novo coronavirus.

Mas o aumento das reservas nos EUA e o da produção por parte da OPEP não deixaram de condicionar a subida da cotação.