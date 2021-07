Pronto para uma festa numa praia tropical?

As sextas-feiras de Verão são sinónimo de Sunset no Capoeira Lounge. Perdido? O Capoeira é o Lounge Bar do Galo Resort, no Caniço de baixo.

Por apenas 20€ aproveite um delicioso menu empratado de leves snacks enquanto se refresca com deliciosos cocktails. As reservas são obrigatórias!

Na sexta-feira, dia 06 de Agosto, entre as 19:00 e as 22:30, preparamos o melhor Sunset Havaiano deste Verão. Junte-se a nós e venha ver o sol se pôr num ambiente verdadeiramente mágico.

Capoeira Lounge Bar – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2. Caniço de baixo,

Rua Baden Powell

Menu de snacks empratado, preço por pessoa 20€, com uma bebida da casa de oferta.

Reservas: 291 930 930