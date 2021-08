'Qualifying' já está na estrada

O primeiro contacto a nível oficial dos concorrentes com as suas máquinas ocorre esta manhã no Qualifying. Esta primeira sessão, reservada a pilotos com notoriedade, ocorre desde as 8h30 na Estrada dos Cardais e ER 224, tendo começado com ligeiro atraso, devido à necessidade de re-ordenamento do público.

Termina às 10:50, sendo dividida entre duas subidas de reconhecimentos e uma subida final, cuja ordem pode ver aqui, sendo que esta determina a obtenção dos melhores tempos. Os pilotos participantes nesta qualificação participarão depois, pelas 13:00 na Praça CR7, numa cerimónia em que será determinada a ordem de partida para a 1ª etapa. Ao piloto mais rápido no Qualifying será dada primazia na escolha da sua ordem de partida, ao segundo logo depois, e assim consecutivamente.

São 14 as equipas habilitadas a participar no Qualifying: Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo); Armindo Araújo/Luis Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo); Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 Evo; Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) ; Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5); José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2); Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5); Pedro Meireles/Mário Castro (VW Golf GTi R5); Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroën C3 Rally2); Luis Miguel Rego/Hugo Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo); Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia Rally2 Evo); Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 Evo); Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5) e Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 991 GT3). Esta lista não será alterada caso alguma das equipas não possa comparecer à sessão.