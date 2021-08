Condicionamentos à circulação rodoviária no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa que decorrerão os seguintes condicionamentos à circulação rodoviária no concelho nos próximos dias:

- entre os dias 5 e 6 de Agosto, alterações rodoviárias temporárias em virtude da edição 2021 do Rali Vinho Madeira (edital em anexo);

- entre os dias 5 de Agosto (8h) e 11 de Agosto (21h), interrupção à circulação rodoviária na Rua do Seminário (freguesia da Sé) - intervenção no pavimento, junto ao entroncamento com a Rua do Ribeirinho de Baixo;

- no dia 5 de Agosto, interrupção à circulação rodoviária no Caminho da Lombada (freguesia do Monte), no troço entre a Estrada da Vitória e a Rampa do Pico da Lombada, entre as 8h e as 18h, bem como condicionamento de uma via de circulação entre os dias 6 e 13 de Agosto, entre as 8h e as 18h, excepto aos fins-de-semana - limpeza de um terreno privado com recurso a camião-grua;

- entre 5 e 19 de Agosto, interrupção à circulação rodoviária na Rua do Lazareto (freguesia de Santa Maria Maior), no troço compreendido entre a Rua Conde Carvalhal e a Rua Vista Lazareto - empreitada de controlo e monitorização das redes de água do concelho associadas ao sistema de telegestão - 2ª fase;

- dias 7 e 8 de Agosto, entre as 9h e as 17h, condicionamento ao trânsito automóvel e proibição do estacionamento na Rua Pedro José de Ornelas (freguesia de Santa Luzia), no troço compreendido entre a Rua da Levada de Santa Luzia e a Rua Nova Pedro José de Ornelas - limpeza de árvores;