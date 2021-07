Bispo do Funchal ordenou um padre e um diácono esta manhã na Sé

A Sé do Funchal encheu-se de leigos em dia de ordenações. Há agora mais um padre e um diácono na diocese do Funchal.

A celebração da ordenação sacerdotal de João Gonçalves e a ordenação diaconal de Alberto Fernandes, foi presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Esta é a terceira ordenação sacerdotal que o actual Bispo o Funchal preside enquanto titular da diocese.

Na homilia, D. Nuno Brás referiu que a ordenação presbiteral é diaconal que se assiste: “um momento pascal de coincidência perfeita entre o Homem e Deus, aquele instante que resume o drama da humanidade e, ao mesmo tempo, a resposta de Deus a todas as procuras humanas”.

O Bispo do Funchal disse ao padre João Gonçalves e ao diácono Alberto Fernandes que têm agora “a missão de mostrar a todos que a sede que experimentam é a sede de Deus, com a missão de inquietadores do mundo contemporâneo”.

Ao concluir a homilia, D. Nuno Brás disse ao padre João Gonçalves e ao diácono Alberto Fernandes que “o mundo anseia pelo vosso ministério”.

Amanhã, o novo sacerdote irá celebrar a sua missa nova na Paróquia de São Roque, pelas 16 horas.