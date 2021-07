Diocese do Funchal fez oito nomeações

A Diocese do Funchal, liderado pelo Bispo D. Nuno Brás, fez novas nomeações depois de consultar os interessados e o Conselho Episcopal.

Eis as nomeações:

1. Padre José Pascoal de Freitas Gouveia, Pároco do Arco da Calheta (São Brás), Loreto (Nossa Senhora do Loreto) e Madalena do Mar (Santa Maria Madalena), sendo dispensado das suas anteriores funções;

2. Padre José Afonso Nóbrega Rodrigues, Pároco de Santa Maria Maior (São Tiago Menor) e São Gonçalo (São Gonçalo de Amarante), sendo dispensado das suas anteriores funções;

3. Padre João Carlos Homem de Gouveia, Pároco de Santana (Santa Ana) e Ilha (Nossa Senhora do Rosário), sendo dispensado das anteriores funções;

4. Padre Roberto Sé Aguiar, Pároco dos Prazeres (Nossa Senhora das Neves), acumulando com as funções já desempenhadas;

5. Padre José Martins Júnior, prorrogado por um ano o serviço como Administrador Paroquial da Ribeira Seca (Nossa Senhora do Amparo);

6. Padre João Diogo Gonçalves, vigário paroquial do Carmo (Nossa Senhora do Carmo) e de Câmara de Lobos (São Sebastião), e membro do Comité Organizador Diocesano (COD) das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023;

7. Padre Rui Fernando Nunes de Sousa, dispensado do múnus de Pároco dos Prazeres (Nossa Senhora das Neves).

8. Diácono José Alberto de Sousa Fernandes, colaborador do pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Nazaré.