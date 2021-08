Centro Interpretativo ECOS Machico é inaugurado a 9 de Agosto

A inauguração do Centro Interpretativo ECOS Machico realiza-se a 9 de Agosto, no Mercado Municipal de Machico.

Este Centro Interpretativo, decorre da “eco-requalificação” do antigo Mercado, dando a este espaço uma nova valência para a inovação e investigação voltada para os objectivos de sustentabilidade do concelho.

O Ecos Machico é um projecto promovido pela Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia, desde Janeiro de 2021.

O projecto

O ECOS MACHICO é um projecto financiado por fundos europeus, a decorrer no concelho de Machico desde Janeiro de 2021.

Este desenvolve uma conjugação ímpar entre o Conhecimento e a Inovação, como resposta às actuais exigências para a sustentabilidade do território, num contexto de evolução em domínio ambiental, social e económico.

De facto, num recente paradigma de ordenamento do território baseado na aplicabilidade de novos métodos e tecnologias para capacitação e conhecimento dos territórios, é essencial iniciar uma aliança entre a herança natural e as actividades económicas locais. Esta aliança deve ter por base a criação de um legado informativo, para garantia da resiliência dos territórios e definição de eficazes estratégias de gestão.

A implementação deste projecto permitirá a recolha, tratamento e divulgação de um elevado manancial de conhecimento que incidirá sobre os valores naturais e culturais presentes no concelho, nomeadamente, sobre geossítios, sítios de geodiversidade, habitats, fauna, flora, paisagem, história, tradições e identidade. Mas, simultaneamente, sobre diversos aspectos essenciais para a gestão e protecção dos valores naturais, como sejam o número, tipo e frequência de visitas, ocupação e uso do solo, utilização do espaço e sustentabilidade ambiental