Ricardo Franco que prosseguir com aposta no desenvolvimento integrado de Machico

O PS Madeira entregou esta sexta-feira, 30 de Julho, as listas de candidatos aos diferentes órgãos autárquicos para o concelho de Machico, no Tribunal de Santa Cruz. Na ocasião, Ricardo Franco, candidato à Câmara Municipal de Machico, demonstrou a intenção de dar continuidade ao projecto iniciado em 2013 e que tem em vista a melhoria da qualidade de dos munícipes de Machico e o desenvolvimento integrado do concelho.

O socialista candidata-se para o terceiro mandato à frente da autarquia do concelho da zona leste da ilha.

"Este é um novo desafio. É mais um mandato autárquico que se conclui e outro que se vislumbra”, referiu Ricardo Franco, apontando o intuito de dar continuidade a um projecto que “tem o seu estilo próprio, que tem a ver com a proximidade à população, com a resolução dos seus problemas e a melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso concelho”.

O autarca destacou também o trabalho de recuperação que o actual executivo camarário fez do “descalabro financeiro” em que encontrou a autarquia em 2013.