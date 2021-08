Sofia Canha pretende esbater desigualdades sociais na Calheta

A candidatura do PS à Câmara Municipal da Calheta tem como um dos principais objectivos "esbater as desigualdades sociais no concelho". As listas dos candidatos a todos os órgãos autárquicos foram hoje entregues no Tribunal da Ponta do Sol.

“Há muitos anos que não acontecia o concelho da Calheta apresentar listas a todos os órgãos autárquicos. Só aconteceu uma vez na história da nossa democracia”, regozijou-se Sofia Canha, considerando que este é “um sinal claro de que o PS está a tomar lugar” e as pessoas estão a aderir ao projeto socialista.

O mote da candidatura é 'Avançamos Juntos', pois tem "o objectivo de não deixar ninguém para trás, salientando que um dos pontos essenciais do seu projecto é esbater as desigualdades".

“A Calheta tem, claramente, um problema de desigualdade”, afirmou a candidata à presidência da autarquia calhetense, dando conta de que há pessoas idosas que vivem em “condições deploráveis ou pouco dignas” e que precisam de uma maior atenção. “É preciso fazer um rastreio social, conhecer bem a realidade que nós temos e aplicar todos os esforços e os investimentos que sejam necessários para esbater essas desigualdades, para trazer mais dignidade às pessoas, não só aos idosos, mas também a muitas famílias”, vincou.

Sofia Canha defendeu ainda que são necessários investimentos públicos camarários e em parceria com o Governo Regional para compensar o aumento dos preços da habitação, de modo a contribuir para que os jovens se fixem no concelho.