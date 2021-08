22 equipas inscritas para o Shakedown

Foram 22 as equipas que se inscreveram para participar no Shakedown do Rali Vinho Madeira 2021, sessão que permite aos concorrentes ultimar as afinações das suas viaturas.

Desta lista, que o DIÁRIO apresentou ontem na sua edição imprensa, há que retirar o piloto Pedro Meireles, que teve ' azar' de uma saída de estrada na sessão de teste, no dia de ontem, o que o obriga a não conseguir marcar presença na edição deste ano do RVM.

Tal como num passado recente, o Shakedown terá lugar no mesmo traçado que o Qualifying e decorrerá entre as 11 e as 13 horas.

Desta sessão não sairá qualquer classificação e os tempos obtidos pelos pilotos nas subidas efectuadas apenas servirá como referência para os intervenientes na aferição da competitividade das suas montadas. Tal como no Qualifying, existirá um parque de assistência específico para a ocasião, situado no Parque Desportivo de Água de Pena.

Consulte a listas de inscritos, onde há que retirar a equipa de Pedro Meireles: