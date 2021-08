Madeira Rogaining Race regressa com 26 equipas

Decorreu no passado sábado, 31 de Julho, no Montado do Pereiro, a primeira etapa da Taça da Madeira de Rogaining, Orientação pedestre de equipas, em estratégia, com organização do Clube Aventura da Madeira, Associação de Orientação da RAM e Federação Portuguesa de Orientação.

O evento contou com 26 equipas, que disputaram uma prova de 1h para os escalões de competição e 40 minutos para a formação e equipas em percurso aberto.

A organização montou 30 postos de controlo numa área aproximada a um quilómetro quadrado, tendo as equipas de competição uma hora como tempo limite.

De referir que a Orientação em estratégia possibilita o controlo aleatório dos postos de controlo, cada um com uma pontuação, tendo as equipas que avaliar o itinerário com base no tempo limite, na pontuação e na dificuldade de acesso.

O Clube de Montanha do Funchal nos femininos e o Clube Aventura da Madeira nos masculinos venceram os escalões absolutos, numa disputa muito equilibrada para todos os lugares do pódio.

Nos masculinos a equipa vencedora do Clube Aventura da Madeira, constituída por David Henriques e Vítor Barreiro, conseguiu controlar 27 postos de controlo e somar 119 pontos, na segunda posição classificou-se o Ludens Clube de Machico com Márcio Gouveia, Afonso Fernandes e Emanuel Barreto com 114 pontos, e na terceira posição, Filipe Ferreira e João Apolinário (Clube Aventura da Madeira) com 111 pontos.

Na competição feminina, venceu a equipa formada por Sofia Inácio e Dana Honzakova (Clube de Montanha do Funchal), com 80 pontos em 17 postos de controlo. Na segunda posição classificou-se Sónia Silva e Susana Júlia (GD Estreito) com 75 pontos e na terceira posição a equipa do ACD do Jardim da Serra formada por Ana Abreu e Melissa Jesus, com 62 pontos.

As provas de jovens e veteranos tiveram como vencedores as seguintes equipas:

Juniores – GD Estreito João Vieira/ Pedro Pereira e Ana Sá/Inês Soares

Veteranos 40 – Ludens CM (Miguel Nóia/Nuno Gonçalves) e Clube de Montanha do Funchal (Donita Barradas / Rubina Rocha)

Veteranos 55 – Clube Portugal Telecom (Ana Abreu / Emanuel Abreu)

Nos percursos abertos as vitórias foram para Bruno Freitas/José Ornelas (ACD Jardim da Serra) no aberto 2, e Nélia Sousa/ Pedro Ferro (Clube Aventura da Madeira) no aberto 1.

A próxima prova do calendário regional de Rogaining está agendada para o dia 28 de Agosto, na Freguesia do Seixal.