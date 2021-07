“Onde andou este senhor [Brício Araújo] quando o seu partido [PSD-M] rebentou os Reis Magos com aquele poço? Onde andava este senhor, quando a Etar mandava a porcaria mesmo para o calhau na zona onde as pessoas nadavam? Agora que alguém tenta resolver o problema, é não é do partido dele, aparece”.

As palavras contundentes são do presidente da Junta de Freguesia do Caniço, na sua conta do Twitter, que criticou a posição do candidato social-democrata à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz por este ter apontado que o espaço balnear “é rosto da insensibilidade ambiental do JPP”.

Aliás o também deputado não foi meigo para com os autarcas do partido Juntos Pelo Povo, conforme pode ler aqui e que tiveram reacção da Câmara Municipal que também pode ser consultada neste espaço.