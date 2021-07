Madeirenses lideram Campeonato de Portugal

A embarcação madeirense irá 'largar' amanhã, nos mares da ilha Terceira, nos Açores, para as derradeira regatas do Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC, na frente da classificação, e com fortes ambições para poder revalidar o título de campeão nacional, alcançado em 2019.



O 'Cash A Lot' do skipper Francisco Nóbrega e que conta com Vítor Nóbrega, Miguel Pestana, Lina Pestana, Marco Sousa, Jorge Ferreira, Gonçalo Moreira, Rui Mateus e Pedro Pires de Lima, tiveram uma excelente prestação no dia de hoje, ao amealhar mais um importante triunfo.

Naquela que foi a única regata costeira, agendada no campeonato, e num percurso de 18 milhas náuticas os campeões de Portugal dominaram a classe ORC A, tendo alcançado o primeiro lugar.

Com sete regatas já concluídas, das 10 previstas no evento, os madeirenses lideram a frota agora com 9,50 pontos, contra 11 pontos do 'Panhter/Syone Sailing Team', que conta com os os madeirenses Luís Fraga e João Abreu, na tripulação. A fechar o pódio está o 'Vertigo', com 20,50 pontos e que tem o jovem Lourenço Cardoso na equipa.

Na classe ORC B a liderança continua a ser da embarcação da casa 'Flicka'.

O derradeiro dia de Campeonato tem lugar hoje e onde a comissão de regatas tem agendado um total de mais três regatas.