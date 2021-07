Madeira fica na Série A do Campeonato de Portugal

Os quatro clubes que esta época, 2021/2022 , irão representar a Madeira no Campeonato de Portugal de futebol sénior vão competir na Série A, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) .

Deste modo as formações madeirenses estão na primeira das seis séries que compõem a prova nesta temporada, tendo ainda pela frente, como adversários, as equipas de AD 'Os Limianos', SC Vianense, Lank Vilaverdense, Forjães SC, Merelinense FC, SC Maria Fonte e Juventude Pedras Salgadas ADRC.

Já esta sexta-feira os conjuntos madeirenses irão conhecer o programa da primeira fase do Campeonato de Portugal, no sorteio que está agendado para as 16 horas, no Auditório 2 da Cidade do Futebol.

A cerimónia irá decorrer à porta fechada, pelo que, os interessados, poderão acompanhar tudo em directo através do canal de Youtube da FPF.

De referir que na época passada, a pandemia da Covid-19 deixou por 'terra' as formações da AD Camacha, Câmara de Lobos e União, numa decisão de comum acordo entre clubes, FPF e Associação de Futebol da Madeira, ficando apenas o Marítimo B a competir ao longo de todo no campeonato, tendo tido mesmo a hipótese de lutar por uma vaga na nova competição que arranca esta temporada, a Liga 3.

Deixamos aqui as várias séries bem como os clubes que integram o Campeonato de Portugal 'versão' 2021/2022:

Série A:

AD Os Limianos

SC Vianense

Lank Vilaverdense

Forjães SC

Merelinense FC

SC Maria Fonte

Juventude Pedras Salgadas ADRC

CF União Madeira

Marítimo B

CSD Câmara de Lobos

AD Camacha

Série B:

CA Macedo Cavaleiros

SC Mirandela

Berço SC

AR São Martinho

FC Tirsense

SC Vila Real

Amarante FC

Atlético Clube Vila Meã

AFC Sta. Marta Penaguião

União SC Paredes

Série C:

Leça FC

SC Salgueiros

Gondomar SC

Valadares Gaia FC

SC Espinho

GD S. Cruz Alvarenga

AD Castro Daire

CR Ferreira Aves

CD Gouveia

C União 1919 Coimbra

Série D:

Cl. Condeixa ACD

ARC Oleiros

CU Idanhense

Sport Benfica Cast. Branco

Sertanense FC

GD Vitória Sernache

AC Marinhense

GD Peniche

GD Fontinhas

SC Praiense

Série E:

GD Coruchense

O Elvas CAD

CA Pêro Pinheiro

GS Loures

SU Sintrense

SG Sacavenense

Cl. Operário Desp.

SC Ideal

CD Rabo Peixe

CF Os Belenenses



Série F:

FC Barreirense

Gr. União Sport

CD Pinhalnovense

Juventude SC

FC Serpa

Louletano DC

CF Esperança Lagos

Imortal DC

Lusitano GC Moncarapachense

SC Olhanense