Madeirenses participam no maior evento de artesanato do país

A 43.ª edição da Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde contou com a participação de três artesãos madeirenses e com o apoio do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM, IP-RAM).

A Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde é o maior evento de artesanato realizado em Portugal e inteiramente dedicado à promoção das artes tradicionais portuguesas.

Este ano, de entre os cerca de 100 artesãos presentes, o Artesanato da Madeira faz-se representar pelos artesãos Maria da Paz Fernandes, Duarte Abreu e Emanuel Nóbrega, reconhecidos e certificados pelo IVBAM, IP-RAM nas artes de confecção de acessórios de roupa, no fabrico e reparação de calçado e na arte da tanoaria, respectivamente.

A feira começou a 24 de Julho e decorre até 8 de Agosto, tendo este ano como mote o 'Espírito dos Mares', inspirando-se na Conferência sobre os Oceanos, promovida pela ONU agendada para 2022, em Lisboa.

Com esta participação, o IVBAM, IP-RAM pretende dar continuidade às acções de proteção, divulgação e promoção do Artesanato Regional.

Esta acção promocional é co-financiada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.