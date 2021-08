Raimundo Silva promete "a esperança e mudança do Porto Moniz”

“Com humildade, seriedade e responsabilidade, desenhamos um programa que é sério e que é viável para os próximos quatro anos e no qual acreditamos. Um programa que se destina a toda a população do concelho, valorizando-a no acompanhamento e na aproximação que falta e que nos compete assegurar, desde já e para o futuro, junto das novas gerações”, vincou Raimundo Silva, hoje, na apresentação da candidatura da coligação 'Mais para o Porto Moniz'.

A sua candidatura, apoiada pro PSD e CDS é, segundo ele, a resposta que o Município mais precisa neste momento e a melhor oportunidade de recuperar o desenvolvimento, o bem-estar, a qualidade de vida e a dinâmica económica de outros tempos.

“Do tempo em que o PSD/M liderou este Município, fez obra, criou melhores condições de vida e, no fundo, fez com que este concelho alcançasse patamares de evolução que, entretanto – e para prejuízo de toda a população – estagnaram no tempo e deixaram de ser prioridade para quem aqui governa”, sublinhou.

“É essa a esperança que me compete devolver aos mais jovens, aos mais idosos, aos nossos empresários, aos nossos agricultores, aos investidores e aos muitos que foram obrigados a deixar o Porto Moniz por falta de oportunidades e que queremos que regressem e nos ajudem a construir um concelho melhor”, garantiu.

“Este é o momento de nos unirmos em nome do Porto Moniz. Trabalharemos com afinco e determinação e garanto-vos que tudo faremos para que possamos viver mais e melhor neste concelho, para que a justiça social, a igualdade de direitos e de oportunidades regressem ao Porto Moniz”, garantiu o candidato, apelando a que a população esteja ao seu lado, a 26 de setembro.

“Esta candidatura representa o futuro, a esperança e a mudança do Porto Moniz", promete.

Reiterando o seu apoio incondicional a Raimundo Silva e a toda a sua equipa e reconhecendo a coragem, a capacidade de trabalho, a competência e a dedicação de todos os que integram este projeto, Migue Albuquerque fez questão de sublinhar que este é o momento da mudança política no Porto Moniz, uma mudança contra a estagnação, a falta de investimento e de desenvolvimento a que se assiste neste concelho.

“Temos hoje e há oito anos um concelho que não atrai investimento, que não cria postos de trabalho, que não fixa os mais jovens e que não tem visão estratégica de futuro e são os mais jovens que sabem, acima de tudo, o quanto é preciso mudar”, disse, na sua intervenção, o Presidente da Comissão Política Regional do PSD/M, lembrando que o Porto Moniz não tem um investimento privado há oito anos e que os investimentos públicos que foram concretizados, surgiram não pela mão da Câmara mas do Governo que lidera.

É fundamental, frisou, que se olhe para este concelho com visão de futuro e que a nossa população perceba que o Porto Moniz não pode continuar parado por mais quatro anos, sem atrair investimento, a viver da subsidiodependência, sem criar emprego qualificado para os mais jovens e sem assegurar o presente e muito menos o futuro das novas gerações.

“Este é um projeto alternativo à estagnação”, reforçou Miguel Albuquerque, deixando claro que, ao contrário do que muitos apregoam, não há eleições ganhas à partida e que a eleição do Raimundo Silva para liderar a gestão municipal do Porto Moniz tem de ser pensada enquanto contributo para o bem do futuro da Autonomia, do desenvolvimento e do crescimento integral e sustentável deste Município e da Região e é uma forma de garantir que sabemos o caminho a seguir para garantirmos a defesa dos nossos direitos e interesses, enquanto Madeirenses.

Rui Barreto, líder do CDS, sublinhou a determinação e a coragem desta candidatura e mostrou-se confiante de que esta equipa, “que tem o Porto Moniz no coração”, tudo fará para ganhar as próximas eleições e para recuperar o desenvolvimento e a qualidade de vida que a população deste concelho merece e mais precisa, numa intervenção em que foram muitos os elogios a Raimundo Silva.

Este é o “candidato que une e não divide, alguém que é trabalhador, determinado, conhecedor da realidade, jovem, que tem uma enorme sensibilidade social e está neste projeto de coração e com coração para ajudar esta terra”, vincou o Líder do CDS, deixando claro que, já hoje, o candidato à Presidência da Autarquia representa a esperança do Porto Moniz para o futuro, evidenciada nos muitos jovens que fizeram questão de assistir a esta apresentação.

Rui Barreto que, na oportunidade e lançando duras críticas à gestão socialista que governa o Município há oito anos, garantiu que esta é a oportunidade de recuperar o poder, contra a falta de transparência e de visão, contra o laxismo e o despesismo de dinheiros públicos que caracteriza a gestão municipal neste concelho. “Não podemos adiar a mudança por mais quatro anos, temos uma enorme responsabilidade e temos de ir para a rua apelar aos nossos pais e avós para que juntos possamos mudar a realidade atual”, disse, frisando que o Porto Moniz não pode manter um Executivo que não faz investimento, que não cria riqueza nem emprego, que continua a empobrecer as pessoas, que usa todos os expedientes para se manter no poder e que não pensa no futuro nem nas novas gerações.

“Está na altura de tomarmos as rédeas disto e de trabalharmos pelo futuro”, disse o Presidente da Comissão Política do CDS, vincando que o Porto Moniz tem duas opções: escolher o candidato que pensa, apenas, nas próximas Eleições ou escolher o candidato que pensa nas futuras gerações, que é o Raimundo Silva.