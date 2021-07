Jorge Sáenz quer que passagem pelo Marítimo seja "bem recordada"

O defesa Jorge Sáenz, atleta do Valência cedido a título de empréstimo, disse hoje esperar que a sua passagem pelo Marítimo "seja bem recordada", em declarações à televisão do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Vou dar o máximo para poder dar o melhor de mim ao clube, para que a minha passagem pela ilha seja bem recordada, porque significará que fiz uma boa temporada, tanto a nível pessoal, como coletivo", destacou o jogador espanhol, que manifestou na entrevista "muita vontade de conhecer os companheiros e poder estar com eles".

O mais recente reforço dos insulares, o 13.º, oficializado neste arranque dos trabalhos, chega por empréstimo do Valência, clube com o qual tem contrato até 2024.

Jorge Sáenz garantiu que a sua prioridade dentro de campo é transmitir segurança aos companheiros, mas "sem perder a elegância".

"Considero-me um jogador elegante para a posição que jogo, o que não significa que sou brando", frisou o jogador de 24 anos.

O conjunto da I liga espanhola deixou uma nota a anunciar a cedência do futebolista aos madeirenses por uma temporada.

"O Valência CF e o Club Sport Marítimo de Portugal chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador do VCF, Jorge Sáenz, até 30 de junho de 2022. O Valência deseja toda a sorte ao atleta nesta nova etapa na carreira", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema 'che' no seu sítio oficial na internet.

Durante a próxima semana vão chegar mais reforços ao plantel 'verde rubro', segundo o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, em declarações proferidas na quarta-feira.

Em contagem decrescente está o arranque da I liga portuguesa, com o Marítimo a dar o pontapé de saída, em casa, diante do Sporting de Braga, em 07 de agosto, às 20:30.