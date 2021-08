Hoje há a última etapa do Madeira Futsal Experience

Realiza-se neste domingo, 1 de Agosto, a última etapa do Madeira Futsal Experience - um evento que reúne cerca de 280 atletas distribuídos por 30 equipas de futsal, ao longo dos dois dias de evento.

Depois da 'Youth League' no fim-de-semana passado, conquistada pela equipa 'Os Sem Futuro', a 'Main League' decorrerá hoje nas instalações do Parque Desportivo de Água de Pena, com as competições a serem distribuídas por três campos em simultâneo em formato "non-stop", durante 9h seguidas.

A organização considera que o 'feedback' tem sido positivo, sendo este, sem sombra de dúvida, o maior evento de sempre de futsal na Região Autónoma da Madeira.

Todos os atletas estão a ser testados no local do evento, junto de uma equipa especializada, de modo a garantir segurança máxima no evento. Segundo a organização, "este tipo de medidas transmitem segurança e credibilidade ao evento, afirmando que o desporto tem que continuar mesmo em circunstâncias pandémicas".

Este evento conta com o apoio do Município de Machico, da Junta de Freguesia de Água de Pena, da RedBull Portugal, da Empresa de Cervejas da Madeira, da PhonePlace e da Farmácia da Nazaré.