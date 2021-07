Circuito Regional de Voleibol de Praia arranca este fim-de-semana

O Circuito Regional de Voleibol de Praia 2021 arranca no próximo fim-de-semana, 31 de Julho e 1 de Agosto, com a 1.ª etapa no campo de jogos de areia do Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial, em Santana.

A 2.ª etapa está agendada para os dias 7 e 8 de Agosto, em Machico e a 3.ª e última etapa realizar-se-á na praia da Ribeira Brava, nos dias 14 e 15 de Agosto.

O voleibol de praia, que normalmente ocorre nos meses de Junho e Julho, realiza-se mais tarde, um adiamento motivado pela pandemia. A edição de 2021 do Circuito Regional não contará com a qualificação dos campeões regionais para a Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, que se realiza de 6 a 8 de Agosto, em Cortegaça.

A exemplo da edição de 2020 e de modo a garantir a segurança da competição devido ao covid-19, a Associação de Voleibol da Madeira limitou a prova apenas ao escalão de Seniores Masculinos e Femininos e os quadros competitivos estarão limitados à inscrição de 14 equipas por cada género, sendo que competição de masculino decorrerá durante todo o dia de Sábado, enquanto que o feminino irá ser disputado no Domingo. Estas medidas restritivas foram tomadas para garantir uma competição segura face à situação do COVID-19.

As inscrições para a 1.ª Etapa – Santana poderão ser efectuadas até às 17 horas, desta quinta-feira, 29 de Julho. A prova já conta com a confirmação de 13 duplas masculinas e de 6 duplas femininas.

A competição das duplas masculinas realizar-se-á no Sábado, com o inicio dos jogos agendado para as 9h30, ficando as meias-finais para as 16 horas e a final para as 17h15. A entrega de prémios está prevista para as 18h30.