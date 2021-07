O espanhol Jorge Sáenz é oficialmente o mais recente reforço do CS Marítimo para esta temporada.

"O jogador espanhol, de 24 anos, chega ao emblema do Leão do Almirante Reis proveniente do Valência CF, após ter representado, por empréstimo, o Celta de Vigo, da primeira divisão espanhola, na época transacta. O defesa junta-se à família maritimista para ser mais uma opção válida com o objectivo de ajudar os verde-rubros na época 2021/22", pode ler-se na página oficial da internet do clube verde-rubro.

Refira-se que o clube espanhol, usou, igualmente a sua página oficial, na internet, para assinalar o acordo entre o Marítimo bem como desejar ao jovem jogador muita sorte nesta sua nova etapa profissional, agora com a camisola do Marítimo.