Benfica inicia hoje ataque aos milhões da 'Champions'

O Benfica inicia hoje o seu ataque à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, defrontado em Moscovo o Spartak, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da prova.

Caso consigam ultrapassar o conjunto russo, orientado pelo português Rui Vitória, os comandados e Jorge Jesus terão ainda de enfrentar o 'play-off', no qual vão medir forças com a equipa que sair do confronto entre o PSV Eindhoven e os dinamarqueses do Midtjylland, numa altura em que a eiminatória pede claramente para os holandeses (3-0).

Depois de ter falhado a 11.ª presença consecutiva na fase de grupos na temporada passada, na qual caiu no 'play-off', a equipa portuguesa inicia na Rússia nova tentativa, numa época em que Jorge Jesus tudo fará para esquecer a temporada passada, a pior das suas sete épocas na Luz.

Os 'encarnados' arrancam a época fora, num jogo frente a um técnico luso, Rui Vitória, que orientou o Benfica de 2015/16 a 2018/19, sucedendo precisamente a Jorge Jesus.

O Spartak Moscovo, vice-campeão russo na temporada transata, chega mais rodado, pois já cumpriu dois encontros no seu campeonato, tendo perdido por 1-0 na estreia, no reduto do Rubin Kazan, e triunfado na segunda ronda, também fora, por 1-0, face ao Krylya Sovetov.

Por seu lado, o Benfica ainda não cumpriu qualquer jogo oficial -- só se estreia no sábado na I Liga - e está ainda com o plantel em 'acabamentos', sendo que o último reforço, o avançado ucraniano Yaremchuk, estará ausente do confronto de Moscovo.

O terceiro encontro entre Spartak Moscovo e Benfica, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realiza-se pelas 20:00 locais (18:00 em Lisboa), com arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.