Benfica viaja para a Rússia com convocatória alargada a 25 futebolistas

O Benfica viaja hoje para a Rússia, onde defronta na quarta-feira o Spartak Moscovo no primeiro jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com 25 futebolistas, alguns dos quais reforços.

Ainda sem o avançado internacional ucraniano Yaremchuk, anunciado como reforço no sábado, numa contratação de 17 milhões de euros por 75% do passe, os 'encarnados' contam com os reforços Soualiho Meïte, Gil Dias, João Mário e Rodrigo Pinho.

O treinador Jorge Jesus optou por uma lista alargada de jogadores, em que ainda é baixa o lateral André Almeida, a recuperar de uma dupla rotura de ligamentos num joelho, que o fez perder quase toda a última época.

Na quarta-feira, as 'águias' defrontam o Spartak de Moscovo, de Rui Vitória, na capital russa, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da 'Champions', agendado para as 18:00 (hora de Lisboa).

A equipa viaja ainda hoje de Lisboa para Moscovo, às 15:00, sendo que na terça-feira realizará o treino oficial de adaptação ao relvado do estádio do Spartak, às 18:00, pouco depois de Jorge Jesus e um jogador falarem em conferência de imprensa, de antevisão do duelo europeu, às 17:00.

Lista de 25 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Svilar.

- Defesas: Grimaldo, Morato, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi, Gilberto e Lucas Veríssimo.

- Médios: Taarabt, Soualiho Meïte, Rafa, Pizzi, Gedson, Florentino, Gil Dias, João Mário, Weigl e Everton.

- Avançados: Rodrigo Pinho, Carlos Vinícius, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.